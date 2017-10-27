Азбуку университета создали на сайте ИГУ

Проект «Азбука Иркутского государственного университета» запустили на сайте вуза в честь Дня рождения университета. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба ИГУ, суть проекта заключается в том, что в азбуке каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект университета. Например, первой в список под буквой «А» включена Астрономическая обсерватория ИГУ. Она – одна из немногих университетских астрономических обсерваторий России, являющаяся старейшим (после Томска) государственным астрономическим учреждением к востоку от Урала. Создана обсерватория приказом Наркомпроса СССР 1 октября 1931 года. В ней развивались многие направления научных исследований, в том числе проводилось определение параметров вращения Земли, включая службу широты (1932-1993 гг.) и службу времени (1942-2006 гг.). Почти 20 лет велись наблюдения искусственных спутников Земли и больше 25 лет специалисты обсерватории проводили исследования серебристых (мезосферных) облаков.

В числе достижений обсерватории – уникальный ряд регулярных астрономических наблюдений, важные научные результаты, опубликованные в рецензируемых научных журналах и монографиях. Работа обсерватории поддержана грантами, государственными контрактами, государственным заданием в области фундаментальных научных исследований. На протяжении всей деятельности обсерватория является базовым для региона учреждением в области астрономического образования, популяризации и пропаганды астрономии. В обсерватории работали многие известные астрономы – В.А. Абольд, Е.П. Федоров, А.А. Каверин, Л.Н. Надеев, И.Н. Язев, К.С. Мансурова. Сегодня штат обсерватории состоит из 10 высококлассных специалистов, а директором является доктор физико-математических наук, профессор ИГУ Сергей Язев.

«К столетию родного вуза мы подходим с интересными результатами как в области науки – публикации в серьезных журналах, наши сотрудники даже в числе соавторов статей про открытие гравитационных волн, с обновленной техникой, молодым коллективом, интересными планами, так и с достижениями в области популяризации астрономии и астрономического просвещения», – сказал директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Фото пресс-служба ИГУ.