«Азбуке Интернета» обучались в Иркутской области

Ростелеком и Пенсионный фонд России организовали второй онлайн семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета»

Семинар прошел в 42 регионах РФ, в нем приняли участие около 700 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов. Об этом 20 октября 2017 года сообщает пресс-служба Ростелекома.

Участники семинара получили подробную информацию о том, как организовать курсы, с чего начать, как правильно оборудовать класс, сформировать программу с учетом интересов, потребностей и возможностей слушателей конкретной группы и о многих других особенностях обучения пенсионеров работе на компьютере. Курсы компьютерной грамотности позволяют пожилым людям активнее пользоваться возможностями государственных электронных услуг, способствуют активному долголетию, обретению новых жизненных смыслов для граждан 50+, позволяют уменьшить цифровой разрыв между поколениями, помогают обрести мир и взаимопонимание в отдельно взятой семье.

Ростелеком традиционно поддерживает проект «Азбука Интернета». В Сибирском регионе благодаря этой программе освоили компьютер тысячи пожилых граждан. В Иркутской области занятия проводятся с 2007 года, за десять лет работе с компьютером выучились более 600 пенсионеров.

«У всех граждан, независимо от возраста, есть право на доступность электронных государственных услуг, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Пожилым людям его реализовать сложнее, поскольку их активный возраст прошел без компьютеров. Мы стараемся им помочь научиться пользоваться компьютером и всеми возможностями, которые даёт Интернет».

«Пенсионный фонд активно развивает электронные сервисы. Уже сегодня гражданам доступны десятки услуг в электронном виде. Через интернет можно подавать различные заявления, записываться на прием, получать консультации и даже назначать пенсию. Данный проект, безусловно, будет полезен старшему поколению», – поделилась управляющий отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru. Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука Интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.