Автором текста тотального диктанта в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович

Автором текста тотального диктанта в 2017 году стал российский писатель, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Как сообщает 9 марта пресс-служба Иркутского государственного университета, каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Напомним, акция «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля в 800 городах по всему миру. Проверить свою грамотность в Иркутске и написать тотальный диктант можно будет на 10 площадках, четыре из которых расположены на базе ИГУ.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

В Иркутске организатором образовательной акции в седьмой раз традиционно выступает ИГУ. Примечательно, что вуз не только организовывает тотальный диктант, но и помогает иркутянам повысить свою грамотность. Ежегодно в преддверии акции факультет филологии и журналистики госуниверситета проводит бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Ведут лекции кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.

В ИГУ написать диктант можно будет в Институте филологии, иностранных языков и медикоммуникации (ул. Ленина, 8), педагогическом институте (ул. Сухэ-Батора, 9), юридическом институте (ул. Улан-Баторская, 10), на биолого-почвенном факультете (ул. Сухэ-Батора, 5). Начало в 13:00 (требуется удостоверение личности).

Справка. Леонид Юзефович –писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Л.Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине.

В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса-премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года.

В 2015 году вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке – «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Фото с сайта.