Автор лучшего фото с благотворительного баскетбольного матча в Иркутске получит приз

Источник: Байкал Инфо
14/09/2017 - 12:12

Автору лучшего фото с благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе» в Иркутске подарят два сертификата, которые позволят посетить все домашние матчи команды «Иркут» сезона 2017-2018 гг. Напомним, матч начнется в 19.00 14 сентября 2017 года во дворце спорта «Труд», вход на мероприятие свободный. Как сообщает 14 сентября пресс-служба правительства Иркутской области, чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать любую фотографию с матча, разместить ее 14-17 сентября в социальной сети Instagram с хештегом #фото_шагвместе.

Благотворительный баскетбольный матч – социально-благотворительный проект Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе». В Иркутске матч пройдет впервые в рамках Байкальского международного экологического водного форума.  

Справка. Реквизиты помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе»: Полное название фонда: Благотворительный фонд помощи детям, больным детским церебральным параличом «ШАГ ВМЕСТЕ».

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Наименование платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность

Изображение с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Благотворительность, Баскетбольный клуб «Иркут», Правительство Иркутской области, Соревнования, Спорт, Иркутск
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