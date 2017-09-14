Автор лучшего фото с благотворительного баскетбольного матча в Иркутске получит приз

Автору лучшего фото с благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе» в Иркутске подарят два сертификата, которые позволят посетить все домашние матчи команды «Иркут» сезона 2017-2018 гг. Напомним, матч начнется в 19.00 14 сентября 2017 года во дворце спорта «Труд», вход на мероприятие свободный. Как сообщает 14 сентября пресс-служба правительства Иркутской области, чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать любую фотографию с матча, разместить ее 14-17 сентября в социальной сети Instagram с хештегом #фото_шагвместе.

Благотворительный баскетбольный матч – социально-благотворительный проект Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе». В Иркутске матч пройдет впервые в рамках Байкальского международного экологического водного форума.

Справка. Реквизиты помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе»: Полное название фонда: Благотворительный фонд помощи детям, больным детским церебральным параличом «ШАГ ВМЕСТЕ».

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Изображение с сайта правительства Иркутской области.