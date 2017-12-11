Автомобиль упал с моста в реку в Тайшетском районе, два человека погибли

Байкал Инфо , 11/12/2017 - 11:30 , ДТП , #Тайшетский район

Автомобиль упал с деревянного моста в реку Красная в Тайшетском районе, два человека погибли. Как 1 декабря 2017 года сообщает «Тайшет 24», дорожное происшествие произошло накануне поздно вечером между селом Соляная и деревней Сереброво.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение моста, слетела в реку и частично ушла под воду. От полученных травм водитель и один из пассажиров погибли на месте, два других пассажира получили травмы. Один из них был госпитализирован. Все они являются жителями села Шелехово.

Фото Западного поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Иркутской области.

 

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