Автомобиль с больным ребенком сопроводили до больницы сотрудники ДПС в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
02/02/2017 - 10:22

Сопровождение автомобиля с больным ребенком организовали дорожные полицейские в Иркутске. Как 2 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в срочной медицинской помощи нуждалась трехлетняя девочка.

Вечером к экипажу ДПС в составе инспектора Алексея Чигина и инспектора Альберта Уруджева, которые несли службу в районе иркутского аэропорта, подъехал автомобиль, из которого выбежала напуганная женщина и попросила помощи полицейских. Выяснилось, что дочка женщины, находясь дома, почувствовала себя плохо, и женщина решила самостоятельно доставить ее в больницу. Однако по дороге состояние девочки резко ухудшилось, поэтому растерянная мать обратилась за помощью к полицейским.

Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, за несколько минут сопроводили автомобиль в Ивано-Матренинскую больницу.

В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Родители девочки искренне поблагодарили инспекторов за оказанную помощь. В ближайшее время сотрудники ДПС намерены навестить маленькую пациентку.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Общество, ГУ МВД России Иркутской области, Происшествия, Иркутск
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