«Автоколонна 1880» в Иркутской области встала на ноги

Десять новых автобусов получила АО «Автоколонна 1880», находящаяся в собственности Иркутской области, которые будут работать на междугородних маршрутах. Об этом 1 ноября 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергей Левченко. На покупку автобусов производства КНР марки «GOLDEN DRAGON» было выделено из бюджета 85 млн рублей.

Основным видом деятельности «Автоколонны 1880» являются пассажирские междугородние и пригородные перевозки. На балансе предприятия числится 34 автобуса вместимостью от 18 до 53 пассажиров. Автоколонна работает по 19 маршрутам, в их числе Иркутск – Хужир, Иркутск – Нилова Пустынь, Иркутск – Листвянка, Иркутск – Саянск, Иркутск – Тайшет, Иркутск – Усть-Кут, Иркутск – Железногорск-Илимский, Иркутск – Новая Игирма, Иркутск – Братск, Иркутск – Аршан, Иркутск – МРС, Иркутск – Усть-Уда, Иркутск – Жигалово, а также Иркутск – Урик, Иркутск – Карлук, Иркутск – Никольск.

«Автобусы были закуплены на инвестиции из областного бюджета на 2017 год по государственной программе «Развитие транспортного комплекса Иркутской области».

Десять новых автобусов – это дополнительный ежемесячный доход предприятия в шесть млн рублей. Это удобство и комфорт при поездках из Иркутска в Братск, Железногорск и Тайшет», - сказал Сергей Левченко.

Автобусы вместимостью 51 пассажир оснащены кондиционерами, холодильниками, стереосистемами, индивидуальными системами вентиляции, зарядками для телефонов и светодиодами внутри салона. Предприятие планирует использовать новые машины на маршруты: Иркутск-Братск (три машины), Иркутск-Тайшет (две), Иркутск-Железногорск (четыре). Один автобус предполагается использовать для заказных перевозок. Ожидаемые доходы предприятия за 2017 год с учетом приобретения новой техники составят 180,5 млн рублей.

«Автоколонна долгое время находилась в сложном финансовом стоянии, после того, как мы заменили руководство, оказали финансовую помощь из Корпорации развития Иркутской области, предприятие встало на ноги», - сказал губернатор. Гендиректором компании сейчас является Сергей Майок.

Фото пресс-службы губернатора.