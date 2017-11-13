Автобусы от стадиона «Рекорд» в Иркутске начнут ходить по завершении вечерних матчей

От стадиона «Рекорд» в Иркутске по завершении вечерних матчей по хоккею с мячом в разные районы города будут ходить автобусы. Об этом 13 ноября 2017 года сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Проезд в автобусах для болельщиков платный, по действующим в городе расценкам.

Парковка автобусов планируется на объездной дороге микрорайона Синюшина гора в районе стадиона «Рекорд». Отправление по завершении матча или по мере заполнения ориентировочно в 21 часов 15 минут. По информации управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска, будут организованы следующие направления автобусных маршрутов: м/р Синюшина Гора - Ново-Ленино; м/р Синюшина Гора - Иркутск-II; м/р Синюшина Гора - м/р Солнечный (через Свердловский район); м/р Синюшина Гора - м/р Солнечный (через ул. Байкальская); м/р Синюшина Гора - м/р Зелёный; м/р Синюшина Гора - пр. Рабочее / ул. Баррикад.