Автобус и тягач столкнулись в Братском районе

Дорожная авария с участием автомобиля Scania с полуприцепом и рейсового автобуса, следовавшего из Усть-Илимска в Братск, произошла около 10:50 3 февраля 2017 года на 9 км автодороги Братск - Усть-Илимск в Братском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, водитель тягача 1985 г.р. не успел полностью завершить манёвр обгона и, когда полуприцеп находился на полосе встречного движения, допустил столкновение с автобусом, которым управлял мужчина 1956 г.р. В момент аварии в салоне автобуса находились 42 пассажира.

В результате ДТП в больницу Братска с травмами доставлен водитель автобуса, самостоятельно за медицинской помощью обратились родители 6-летнего мальчика, у которого зафиксирован ушиб мягких тканей. Остальные пассажиры автобуса добрались до города попутным транспортом.

Фото очевидца и из группы "ДТП 38 RUS".