Авиасообщение планируют запустить по маршруту Иркутск – Еланцы – Онгурён

Волчья падь является удобным местом для аэропорта села Еланцы, об этом стало известно по время визита в Ольхонский район министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Артура Сулейменова. Как сообщает 21 сентября 2017 года администрация района со ссылкой на министра, в планах регионального правительства остаётся запуск регулярного авиасообщения по маршруту «Иркутск – Еланцы – Онгурён».

Побывал министр и Огурёне, самом дальнем поселении района. Из-за удаленности здесь есть проблемы во всех отраслях, курируемых министром: у ветросолнечной станции вышли из строя аккумуляторы, по решению суда необходимо ликвидировать свалку, нет дороги. Министр осмотрел систему теплоснабжения школы и дал ей свою оценку: вместо двух старых котельных надо запустить одну мощную новую. Сейчас в Онгурёне начинается модернизация школы под размещение группы дошкольного возраста на 25 мест, со спортзалом и помещениями столовой, новой котельной. Предусмотренная проектом котельная рассчитана на обслуживание пристроя и является маломощной. Поэтому министр рекомендовал после завершения реконструкции увеличить мощности новой котельной. Артур Сулейменов обещал помочь с модернизацией ветросолнечной станции.

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