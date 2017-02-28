Аварийное жилье в России продолжат сносить и после 2017 года

Правительству РФ поручено внести законопроект о постоянной системе расселения аварийного жилья, которая будет работать после 2017 года. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области. Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко, побывавшая на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации ФС РФ, где был рассмотрен вопрос об итогах и перспективах расселения аварийного жилищного фонда, рассказала, что сейчас рассматривается несколько вариантов решения проблемы.

«Один из них - продление уже действующей программы, на этом настаивает большинство губернаторов, - пояснила Ольга Носенко. - Второй вариант – предоставление взамен аварийных квартир жилья в аренду или социальный найм с возможностью выкупа, для этого, например, можно предложить долгосрочный кредит, на 30 лет под 3%. Для выработки новых механизмов в Совете Федерации будет создана рабочая группа».

Ольга Носенко рассказала, что почти все регионы обеспокоены тем, что полномочия Фонда содействия реформированию ЖКХ, который помогал в выполнении программ по расселению аварийного жилья, предположительно, могут быть окончены после 1 января 2018 года. Фонд проделал колоссальную работу, в том числе по организации капитального ремонта и поддержке значимых инфраструктурных проектов. Именно фонд создал систему учёта аварийного жилищного фонда, ведет регулярный мониторинг реализации региональных программ переселения граждан, отслеживается качество их исполнения.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова на заседании отметила регионы, где задача по расселению ветхого и аварийного фонда успешно выполняется или уже решена полностью. В их числе, например, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Калининградская область. Однако необходимо переселить еще десятки тысяч людей. Острая ситуация сложилась в Республиках Тыва и Карелия, Амурской, Саратовской, Архангельской, Тульской и других областях. Аварийное и ветхое жилье остается серьезной проблемой и для Иркутской области. Объем аварийного жилищного фонда региона, который необходимо ликвидировать во исполнение указа президента РФ, составляет 554 тыс. кв. м, в нем проживает около 33 тыс. граждан, область находится на 1 месте среди субъектов РФ по объему аварийного жилищного фонда.

Количество аварийных домов растет. По предварительным оценкам фонда, уже насчитывается около 8 млн. кв. м такого жилья, а к 2035 году прогнозируется увеличение объема аварийного жилья до 100 млн. кв.м.

Кроме того, Совет Федерации решил поддержать реализацию господдержки переселения граждан из аварийного жилья за счет федерального бюджета на принципах софинансирования расходов бюджетов регионов РФ. Верхняя палата ФС отметила необходимость определить финансовые источники ликвидации аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2012 года.

«Я уверена, что подходы к реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов будут изменены. Необходимо исключать из программы жилье, износ которого составляет 70% и более, признавая его ветхим и аварийным, - подчеркнула Ольга Носенко. -Сейчас в региональной программе капитального ремонта из 14 тыс. 900 домов таких домов около 1200. На месте ветхих домов должны вырастать современные микрорайоны со всей инфраструктурой».

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.