Ассоциация содружества озёрных регионов создана в Иркутске

Ассоциация содружества озёрных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию создана. Меморандум об этом 13 сентября 2017 года подписали министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, и.о. министра природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов и заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая. Мероприятие было приурочено к Байкальскому экологическому водному форуму, который пройдёт в Иркутске 14 и 15 сентября.

Напомним, ассоциация создана по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По его словам, ассоциация была задумана, чтобы объединить озерные регионы стран Европы и Азии для сотрудничества в области охраны и развития водных ресурсов и озер. Губернатор заметил, что озёра обладают научной, культурной и экономической ценностью, и выразил уверенность, что члены ассоциации поддержат и помогут продвижению этих ценностных ориентиров.

«Нас должна объединять вера в то, что чистота наших озер является фундаментом выживания и развития как человечества в целом, так и народов, живущих на их берегах, - сказал Сергей Левченко. – А сохранение уникальной природы и устойчивое развитие озёр в России могли бы стать одной из важных духовных скреп для созидательного объединения нашей многонациональной страны».

И.о. председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров подчеркнул, что бережное отношение к запасам пресной воды становится всё актуальнее. Перед человечеством стоят вопросы защиты водных ресурсов от загрязнения, а также их эффективного и экономного использования в промышленности, сельском хозяйстве, в быту. Он предложил участникам ассоциации в рамках ближайших встреч обсудить самые важные экологические проблемы озёр Евразии.

В рамках ассоциации Иркутская область уже договорилась сотрудничать со следующими международными организациями: с офисом ООН – Окружающая среда в РФ, международным союзом охраны природы (Швейцария), всемирной организацией здравоохранения. Ассоциацией по чистым технологиям (Швейцария), ассоциацией защиты озера Леман (Швейцария), лимнологическим центром Лозаннского политехнического университета (Швейцария) и администрацией города Комо (Италия). С начала 2017 года создание ассоциации также поддержали в Казахстане, Киргизии, Монголии, Белоруссии, Франции и других странах.

Директор регионального общественного фонда поддержки образования, науки, культуры и искусства «Содействие», ответственный секретарь оргкомитета Ассоциации озёрных регионов Александр Тимченко рассказал, что главная задача создаваемой ассоциации – стать информационной и научно-образовательной площадкой межозёрных регионов разных стран. Оргкомитет уже получил проекты-предложения, которые касаются оптимизации управления рыбными ресурсами на озёрах, оценки биоразнообразия озёр, создания приозёрных университетов, организации совместных научных экспедиций.