Ассоциация муниципальных образований Приангарья будет и дальше работать в интересах жителей – С.Брилка

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал ситуацию, сложившую внутри Ассоциации муниципальных образований. Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента со ссылкой на слова спикера, в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в каждом регионе в обязательном порядке должен быть образован совет муниципальных образований. В Иркутской области таким органом является Ассоциация муниципальных образований, которая взаимодействует с ЗС в соответствии с уставом региона и законом от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской области», работая в рамках соглашения о взаимодействии и устава Ассоциации.

«Отмечу, что Ассоциация муниципальных образований призвана выражать консолидированную позицию муниципалитетов в процессе выработки и принятия решений по ключевым направлениям жизни региона. Многолетняя практика, сложившаяся в Иркутской области, свидетельствует, что деятельность Ассоциации имеет особое значение в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Кроме того, необходимо учитывать, что Ассоциация наделена правом законодательной инициативы. Деятельность Ассоциации является важным условием качественного бюджетного планирования и комплексного социально-экономического развития в интересах жителей Иркутской области, – отметил Сергей Брилка. – Подчеркну, что экспертные заключения Ассоциации всегда рассматриваются нами как согласованная позиция органов местного самоуправления и как отражение мнений и пожеланий населения территорий. Уверен, мы продолжим сложившееся конструктивное взаимодействие с Ассоциацией и она, разрешив свои внутренние проблемы, будет и дальше работать в интересах муниципальных образований и их жителей».

Напомним, из Ассоциации муниципальных образований в октябре-ноябре нынешнего года вышли 22 муниципалитета из 42.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.