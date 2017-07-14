Ассамблея начальников железных дорог проходит в Иркутске

XIII ассамблею начальников железных дорог открыли в Иркутске 14 июля 2017 года президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, участникам ассамблеи предстоит рассмотреть перспективы развития полигонных технологий управления движением, основные направления развития холдинга в долгосрочной перспективе, а также вопросы экологической безопасности на транспорте.

Открывая ассамблею, Олег Белозёров подчеркнул значение конструктивного взаимодействия власти и бизнеса для успешного социально-экономического развития субъектов федерации. По его словам, одним из направлений работы, где особенно важна роль региональных властей, является развитие вокзалов. На условиях софинансирования с регионами холдинг последовательно реализует проекты создания транспортно-пересадочных узлов. Муниципальным и региональным органам власти необходимо активнее формировать предложения по развитию и благоустройству привокзальных территорий, обновлять схемы комплексного транспортного обслуживания.

«Наша общая задача - превратить вокзалы не просто в полноценные транспортно-пересадочные узлы, а в точки притяжения, полноправный элемент городской среды, - сказал президент ОАО «РЖД». - Мы видим значительный потенциал в развитии пассажирских перевозок через их сопряжение с автобусными перевозками по принципу «от двери до двери» и с едиными билетами. Пилотный проект запущен в Нижегородской области, и мы готовы реализовать аналогичные проекты в местностях, прилегающих к БАМу и Транссибу».