Асфальт на улицах Лермонтова и Маяковского в Иркутске отремонтируют к середине июля
В Свердловском округе Иркутска в 2017 году отремонтируют 65 тыс. кв. м дорожного покрытия. Двойной слой асфальта с использованием георешетки уложат там, где дорожное покрытие особенно изношено. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу округа Светлану Колотовкину. Ремонт идет на участках улиц Вампилова, Лермонтова, Маяковского. На этих улицах также установят ограждение, заменят бордюрный камень, благоустроят пешеходные дорожки.
«Контроль за выполнением ремонта производится на каждом этапе. На улицах Лермонтова и Маяковского ремонт планируется завершить к 15 июля, на улице Вампилова – к 30 июля», – отметила Светлана Колотовкина.
Фото с сайта администрации Иркутска.
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