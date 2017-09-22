Археологи нашли на мысе Уюга на Байкале захоронения раннего бронзового века

Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов на мысе Уюга на побережье пролива Малое Море на Байкале. Как сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба вуза, по мнению учёных, находки являются частью крупного могильника эпохи неолита – раннего бронзового века.

Как сообщил доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Дмитрий Кичигин, основной целью экспедиции стало проведение спасательных археологических работ на могильнике мыса Уюга. Уюга – это полуостров, соединенный с материком пятисотметровой галечной косой. Мыс пользуется большой популярностью у туристов. Четыре года назад отдыхающие случайно обнаружили в этом месте человеческие кости. Позже иркутские археологи, раскопав первое погребение, предположили, что останки принадлежат человеку, проживавшему на берегу Байкала в эпоху неолита около 7,5 тыс. лет назад.

Количество туристов, желающих сфотографироваться на мысе Уюга, с каждым годом возрастает. Из-за неиссякаемого потока людей почвенный покров мыса истощается, и это ведет к обнажению каменных надмогильных конструкций и скелетов. Чтобы не допустить уничтожения археологического объекта, учёные провели на мысе площадные раскопки. Археологи обследовали территорию общей площадью 140 кв. м. На глубине 10-15 см от поверхности земли им удалось обнаружить 10 погребений с 11 человеческими скелетами.

Одной из наиболее интересных находок оказалась могильная кладка с двумя скелетами. Один из погребенных лежал на спине, а второй скелет находился на боку с подогнутыми ногами, что характерно для погребений раннего неолита. Черепа древних людей оказались в полуразрушенном состоянии. Половую принадлежность останков участникам экспедиции ещё предстоит определить. По словам Дмитрия Кичигина, различие в погребальных обрядах указывает на то, что под одной надмогильной конструкцией находились два отдельных захоронения, совершенных в разные периоды неолита. В этой же кладке археологи нашли фрагменты хайтинской керамики. Глиняные изделия такого типа считаются одними из самых древних на территории Прибайкалья.

Учёные также обнаружили детское погребение. Часть «костяков» (скелетов) была разграблена. В потревоженных захоронениях раннего бронзового века, которых на могильнике оказалось немного, найдены кольца из светлого нефрита, кальцита, костяные иглы, подвески из клыков марала. В погребальные наборы входили и сотни пастовых бусин. Эти элементы украшений изготавливали из пластичной массы, предположительно, известняка. Кроме того, во время экспедиции учёные наткнулись на «клад» из разноцветных галек, которые, вероятно, когда-то находились в одной сумке. Каждый камень в этом наборе служил примитивным орудием труда и имел определенное предназначение: гальки использовали в качестве грузил, тесел и скребел.

Напомним, что летом прошлого года, проводя раскопки на мысе Уюга, археологи обнаружили парное погребение – скелеты мужчины и женщины, державшихся за руки. Находки относились к эпохе раннего бронзового века. На останках мужчины, чьи кости полностью сохранили анатомический порядок, были массивные кольца из редкого белого нефрита – три на груди и одно в левой глазнице. Такое необычное расположение колец, возможно, свидетельствует об особых представлениях древних о загробном мире.

«Если собрать воедино находки, сделанные в ходе экспедиций 2013, 2016 и 2017 годов, то получится, что на могильнике мыса Уюга мы нашли 14 скелетов. Результаты раскопок говорят о том, что большая часть могильника исследована полностью, спасательные археологические работы завершены успешно. Теперь нам предстоит кропотливая и долгая работа по обработке полученных материалов, итогом которой, скорее всего, станет публикация коллективной монографии», - подчеркнул Дмитрий Кичигин.

Фото пресс-службы вуза