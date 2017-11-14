Арбитражный суд Иркутской области прекратил дело о банкротстве Облкоммунэнерго

Определением Арбитражного суда Иркутской области 10 ноября 2017 года производство по делу о признании «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «ОКЭ») банкротом прекращено. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, передаёт 14 ноября пресс-служба регионального правительства.

Судебное дело было возбуждено по заявлению одного из кредиторов в октябре 2015 года. Рассмотрение арбитражным судом дела по банкротству регионального сетевого предприятия вызвало волну обращений других кредиторов. Всего за два года с требованиями о признании предприятия банкротом обратилось 26 организаций. Общая сумма их требований составила более 500 млн рублей. Каждое из принятых заявлений было рассмотрено арбитражным судом с привлечением представителей ОГУЭП «ОКЭ».

При рассмотрении дела ни один из заявителей не доказал невозможность со стороны ОГУЭП «ОКЭ» исполнять требования кредиторов. Кроме того, значительная часть требований была погашена в установленном порядке через Федеральную службу судебных приставов. В частности, за два года через судебных приставов областным предприятием, с учётом долгов по налогам и сборам, было выплачено более 1 млрд рублей.

По результатам рассмотрения всех заявлений арбитражный суд Иркутской области пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания унитарного предприятия ОГУЭП «Облкоммунэнерго» банкротом и прекратил рассмотрение соответствующего дела.