АО «Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-04Р

Байкал Инфо , 06/12/2017 - 17:04 , Бизнес , Россельхозбанк , #Россия

Размещение выпуска биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-04Р успешно завершилось 05.12.2017 в рамках программы биржевых облигаций №403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объём размещённого выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения – 1 100 дней. Оферта по выпуску не предусмотрена, сообщает пресс-служба банка.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 23.11.2017. В ходе маркетинга поступило свыше 1500 заявок от физических лиц номинальным объемом 2 млрд рублей или 40% от объема выпуска. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,10% годовых.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

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