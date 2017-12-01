АНХК начала выпуск новых видов масел Rosneft Magnum и Rosneft Revolux

АО «Ангарская нефтехимическая компания» выпускает новую линейку масел для легкового и коммерческого транспорта - Rosneft Magnum и Rosneft Revolux. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба компании, в процессе создания новых масел проводились масштабные лабораторные и стендовые испытания, в том числе и уникальные. Для формирования продуктового ассортимента также проводились исследования по определению потребностей клиентов и анализу автомобильного парка.

При создании нового ассортимента масел Роснефть специалисты компании ООО «РН-Смазочные материалы», дочернего общества НК «Роснефть», разработали рецептуры для целых семейств масел. Продукты создаются специально под определенные задачи.

Опираясь на полученные результаты, специалисты компании создали линейку автомобильных синтетических масел для легкового транспорта Rosneft Magnum. Они соответствуют самым современным требованиям ведущих автопроизводителей, а также превышают их по ряду параметров. Например, масла Magnum ULTRАTEC предназначены для самых современных автомобилей с максимальным уровнем эксплуатационных свойств. Они прошли испытания в современных европейских и американских лабораториях, и одобрены ведущими мировыми производителями, такими как Mercedes, Volkswagen, Renault, Porsche и другими.

Для современных двигателей коммерческой техники специально разработаны продукты под брендом Rosneft Revolux.

Изменился и внешний вид канистры - золотистого цвета, оригинальной формы и с яркой этикеткой. При помощи двойной ручки канистру удобнее держать. Новый облик канистры символизирует актуальную тенденцию к точности и эффективности.

Для обновленного производства масел в АО «Ангарская нефтехимическая компания» полностью модернизировали линию налива и фасовки пластиковых канистр. В ходе модернизации установлены новые пресс-формы, этикетировщик, транспортеры для формирования коробок. Моноблок весового розлива и укупорки карусельного типа обеспечивает высокую производительность и точность налива продукта в канистры, линия оборудована центрами контроля качества, что позволяет отслеживать цвет, форму, герметичность канистры, а также правильность расположения этикетки и маркировки. На действующей линии автоматически производится налив, наклейка этикеток, нанесение маркировки.

Всего в АО «АНХК» допущены к производству 17 новых видов масел (44 с учетом сортности и марок), в том числе новые виды масел для линеек Rosneft Diesel, Rosneft Kinetic, Rosneft Ехpress и Rosneft Gidrotec.

Справка. ООО «РН-Смазочные материалы» - дочернее предприятие НК «Роснефть». Оно занимается разработкой новых видов продукции, реализации и продвижения смазочных материалов компании. Высококачественные смазочные материалы и присадки производятся на шести предприятиях НК «Роснефть»: завод масел АО «Ангарская нефтехимическая компания»; завод масел ООО «РН-Смазочные материалы» в г. Рязань; ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»; Московский завод «Нефтепродукт»; НПЗ ОАО «Славнефть-ЯНОС»; ПАО ФНК «Башнефть» – «Башнефть-Новоил».

Ассортимент смазочных материалов Роснефть позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей, и включает более 1000 позиций. Компания - один из крупнейших в России производителей базовых масел и продолжает развивать их производство.

«Роснефть» располагает собственной научно-исследовательской базой: более 10 проектных и научно-исследовательских институтов. В настоящее время институты разработали технологии для производства новых синтетических базовых масел и масел для ракетно-космической техники.

Фото пресс-службы АНХК.