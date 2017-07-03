Ангарский кросс-кантри триатлон пройдёт 22 июля на двух дистанциях

Соревнования «Ангарский кросс-кантри триатлон – 2017» пройдут 22 июля на берегу Еловского пруда в Ангарске в рамках проведения в Иркутской области Большого альпинистского марафона (БАМ). Как сообщил «Байкал Инфо» 3 июля руководитель оргкомитета соревнований Артём Детышев, в этом году соревнования состоятся на двух дистанциях: суперспринт и спринт. «Впервые за прохождение спринта мы будем вручать медаль финишера, изготовленную по индивидуальному дизайну», - добавил он.

Спринт включает три этапа: первый этап - плавание на 750 метров, второй этап - гонка на велосипедах на 20 км, третий этап - бег на 5,6 км. Дистанция «Суперспринт» состоит также из трёх этапов: плавание на 375 метров, гонка на велосипедах на 8 км и бег на 2,8 км. Спортсмены, преодолевшие дистанции спринт и суперспринт, получат диплом участника. Победителей и призёров в абсолютном зачёте обеих дистанций наградят грамотами, медалями и ценными призами. Абсолютные победители в мужском и женском зачёте, установившие рекорд трассы, получат денежные призы.

Участвовать в соревнованиях могут желающие в возрасте от 14 лет, предоставившие медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к соревнованиям. Предварительная регистрация участников началась 15 июня. Сейчас заявки подали уже около 70 человек. Для участия в соревнованиях необходимо сделать стартовый взнос. С его размером и остальными правилами проведения соревнований можно ознакомиться на сайте www.alpmarathon.ru.

Артём Детышев рассказал, что в прошлом году кросс-кантри триатлон собрал 140 человек, в этом году ожидают 200 – 250 человек. По его мнению, спрос на мероприятие возрастает по той причине, что люди больше узнают о триатлоне, и организаторы готовы принять всех. Напомним, в марте в Приангарье прошёл лыжный марафон RussiaLoppet в рамках БАМ, число его участников выросло на 41% в сравнении с предыдущим годом.

Фото пресс-службы администрации Ангарского городского округа.