Ангарский фестиваль «Лукоморье» стал победителем конкурса событийного туризма в России

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» занял первое место в финале национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards-2017». Как 30 октября 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, финал конкурса состоялся 28-29 октября в Липецке. Всего на соискание национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани (30 сентября – 1 октября – Приволжский и Уральский федеральные округа), Иркутске (6-7 октября – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) и Владимире (12-13 октября – Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа). В финал вышли 197 проектов из 48 регионов страны.

«Проекты были представлены очень сильные, победители региональных конкурсов, настоящие мэтры, которые участвуют в этом конкурсе много лет подряд: всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Международный Платоновский фестиваль в Воронежской области, а мы принимали участие впервые. И одна из причин нашей победы – это то, что парк «Лукоморье» существует всегда, а не только 10 дней проведения фестиваля. Гости со всего мира приезжают к нам круглый год», – поделился мнением руководитель проекта «Лукоморье» Иван Бутенко.

На региональном этапе в номинации «Событие в области культуры» фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» также был признан лучшим. В Липецке проект защищал исполнительный директор фестиваля Александр Смокотин. «Хочется отметить, что судейство было очень профессиональным, собрались лучшие эксперты туротрасли. Они очень долго совещались, не могли прийти к единому мнению, так как нашими конкурентами были проекты из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга», – рассказал Александр Смокотин.

От Иркутской области в финал вышло 13 проектов, но на федеральный этап в Липецк приехали представители только двух городов – Ангарска и Братска. От северной столицы региона на суд жюри были представлены проекты: международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург», II театральный фестиваль «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко, архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня», «Путевка в Северный Артек».

«Событийный туризм – приоритетное направление развития туризма в Иркутской области. Уже несколько лет подряд формируется региональный туристический календарь. В этом году в него было включено более 100 мероприятий. Теперь наш фестиваль «Лукоморье» попадет в национальный календарь событий, который поддерживают федеральные Министерство культуры и агентство по туризму. Победителям премии оказывают информационную и организационную поддержку. Этот календарь распространяется во всех офисах «Visit Russia», которые находятся за рубежом. Таким образом, появится возможность довести информацию о фестивале до иностранных туристов», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» в 2017 году проходил в течение 10 дней в селе Савватеевка Ангарского района. Лучшие резчики из 26 стран создавали скульптуры по теме конкурса – «Надежда». В этом году наряду с постоянными гостями, которые уже неоднократно участвовали в фестивале, впервые приехали скульпторы из Канады, Непала, Индии, Бразилии, Эстонии, Норвегии, Чили, Уганды, Австралии, Аргентины, Израиля, Зимбабве, Эквадора.

Фото с сайта правительства Иркутской области.