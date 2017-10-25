Ангарск стал победителем конкурса городских стратегий-2017 в России

Источник: Байкал Инфо
25/10/2017 - 15:31

Ангарский городской округ 24 октября 2017 года победил во всероссийском конкурсе городских стратегий в группе «Не столицы субъектов Федерации». Как сообщили в администрации Ангарска, победу город боролся с Димитровградом, Комсомольском-на-Амуре и Сургутом.

«Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Мы шли практически вровень с Димитровградом, но всё же нашу стратегию жюри оценило выше, - отмечает начальник отдела стратегического развития Ангарска Нина Евстафьева. - Конкурс является частью XVI общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России. Инструменты и ресурсы реализации». 

Метки: Политика, Власть, Администрация Ангарского городского округа, Ангарский городской округ, Россия
Также в рубриках: 
Иркутская область и Санкт-Петербург в 2016 году подпишут договор о сотрудничестве
Сергей Левченко участвует в заседании Госсовета по вопросам образования
Доходы мэра Ангарского округа составляют более 1 млн рублей в месяц
Послание Путина по присоединению Крыма было сильным, патриотичным и аргументированным – Л. Берлина
В кремлёвском рейтинге губернаторов Сергей Левченко получил «отлично»
Исключить из фида:  0
Загрузка...