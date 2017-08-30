Ангарчанку выселили из квартиры из-за пьянок и долгов

Источник: Байкал Инфо
30/08/2017 - 15:18

Ангарский городской суд принял решение выселить жительницу одного из домов 23-го квартала из муниципальной квартиры, так как она долгие годы мешала соседям жить спокойно. Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба суда, женщина пила, затапливала жильцов снизу. Её квартира захламлена, окна и двери неисправны, повсюду насекомые и мусор, отсутствует вода и электроэнергия. Женщина к тому же не платила за жильё и коммунальные услуги.

Нерадивой жиличке было лично вручено предупреждение о том, что если в установленный срок она сделает ремонт квартиры, не погасит коммунальные долги, то будет выселена. Но она этого не сделала, тогда муниципалитет – собственник квартиры – обратился в суд.  Суд, исследовав письменные доказательства и допросив жильцов дома) установил, что есть юридически значимые обстоятельства для выселения. 

Метки: Общество, Ангарский городской суд, Ангарский городской округ, ЖКХ, Суды
Также в рубриках: 
Ангарчане отсудили у ООО «Эльдорадо» более 700 тыс. рублей за пожар в доме
Управляющая компания возместит ангарчанину ущерб за подтопленную квартиру
В Ангарске управляющие компании выплатят двум автовладельцам ущерб за упавшие глыбы льда
Пожилая ангарчанка отсудила 115 тыс. рублей у владельца напавших на нее собак
Двое ангарчан несколько раз грабили павильоны Центрального рынка
Исключить из фида:  0
Загрузка...