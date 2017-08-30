Ангарчанку выселили из квартиры из-за пьянок и долгов

Ангарский городской суд принял решение выселить жительницу одного из домов 23-го квартала из муниципальной квартиры, так как она долгие годы мешала соседям жить спокойно. Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба суда, женщина пила, затапливала жильцов снизу. Её квартира захламлена, окна и двери неисправны, повсюду насекомые и мусор, отсутствует вода и электроэнергия. Женщина к тому же не платила за жильё и коммунальные услуги.

Нерадивой жиличке было лично вручено предупреждение о том, что если в установленный срок она сделает ремонт квартиры, не погасит коммунальные долги, то будет выселена. Но она этого не сделала, тогда муниципалитет – собственник квартиры – обратился в суд. Суд, исследовав письменные доказательства и допросив жильцов дома) установил, что есть юридически значимые обстоятельства для выселения.