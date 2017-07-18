Ангарчанка продавала героин из окна своей квартиры

Источник: Байкал Инфо
18/07/2017 - 14:57

В Ангарске 48-летняя местная жительница подозревается в сбыте героина. Как сообщает 18 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали предполагаемую преступницу, когда она продала очередному покупателю более 15 гр героина. Женщина продавала наркотики из окна своей квартиры.

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства подозреваемой сыщики обнаружили и изъяли множество телефонов и сим-карт, свидетельствующих о противоправной деятельности задержанной, а также деньги, которые могли быть получены от криминального бизнеса. Всё изъятое направлено на экспертизу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал
Также в рубриках: 
Ангарчанка нападала на подростков на улице и срывала с них золотые украшения
Ангарский предприниматель перевел лжеполицейскому 15 тыс. рублей на телефон
Трех автоугонщиков будут судить в Ангарске
Полиция ищет двух лжецелительниц, похитивших деньги у бабушки в Ангарске
В Ангарске осудят парня, помогавшего мошенникам похищать деньги у пенсионеров
Исключить из фида:  0
Загрузка...