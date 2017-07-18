Ангарчанка продавала героин из окна своей квартиры

В Ангарске 48-летняя местная жительница подозревается в сбыте героина. Как сообщает 18 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали предполагаемую преступницу, когда она продала очередному покупателю более 15 гр героина. Женщина продавала наркотики из окна своей квартиры.

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства подозреваемой сыщики обнаружили и изъяли множество телефонов и сим-карт, свидетельствующих о противоправной деятельности задержанной, а также деньги, которые могли быть получены от криминального бизнеса. Всё изъятое направлено на экспертизу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.