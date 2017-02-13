Ангарчанка продала гашиш, чтобы купить передачу для осужденного возлюбленного

В Ангарске задержали 24-летнюю девушку, которая пыталась продать гашиш, чтобы на вырученные деньги купить передачу для осужденного колонии. Как 12 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ранее не судимую злоумышленницу задержали на парковочной стоянке возле торгового центра в 282 квартале, в тот момент, когда она продавала покупателю наркотическое средство – гашиш, весом более 5 граммов. В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты деньги, используемые при проверочной закупке. При дальнейшем обыске по месту жительства женщины было обнаружено вещество, внешне похожее на гашиш. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.

О мотивах своего поступка ангарчанка сообщила, что деньги, вырученные от продажи, она собиралась потратить на приобретение передачи для осужденного, с которым познакомилась по переписке. Он отбывает наказание в одной из ангарских колоний.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По ходатайству следственных органов подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива "Байкал Инфо".