Ангарчанину грозит лишение свободы за похищенный у школьника телефон

Молодому ангарчанину грозит лишение свободы за кражу сотового телефона у школьника. Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия).

По версии следствия, вечером 11 февраля в полицию поступило сообщение о том, что возле кафе, расположенного в 12 «а» микрорайоне Ангарска происходит драка. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия несовершеннолетний рассказал полицейским, что у него похитили сотовый телефон.

В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Похищенный телефон был обнаружен и изъят в одном из ломбардов города. Молодому человеку за грабеж в отношении несовершеннолетнего грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото из архива "Байкал Инфо".