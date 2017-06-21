Ангарчанина осудили за создание программы для слежки за девушкой в Интернете

Наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы назначил Ангарский городской суд 31-летнему местному жителю, который на заказ создал вредоносную компьютерную программу. Как сообщает 20 июня 2017 года пресс-служба суда, два года назад осужденный познакомился с парнем, который попросил ангарчанина проследить за тем, с кем его девушка общается в Интернете, какие сайты посещает. По просьбе нового знакомого ангарчанин создал вирусную программу для анонимного удаленного доступа к чужому компьютеру.

Согласно материалам дела, нескольких лет основным видом заработка ангарчанина была работа в интернете. Он принимал заказы от клиентов по сборке, тестированию и изучению различных программ с последующей их продажей. Никакого специального образования он не получал.

На одном из форумов ангарчанин познакомился с молодым человеком, который попросил проследить за действиями его девушки в Интернете. За 3 тыс. рублей заказчику была предложена специальная программа, которая анонимно устанавливается на компьютер пользователя путем пересылки по Интернету в виде файла. При запуске последнего происходит активизация программы, которая позволяет уничтожать, копировать, блокировать информацию на компьютере. Специальную программу с инструкцией по ее эксплуатации осужденный нашел в Интернете.

В дальнейшем ревнивец попросил ангарчанина создать программу для анонимного удаленного доступа к чужому компьютеру. Очередной заказ был выполнен по типу уже известной осужденному программы. Он создал и присоединил к ней скрипт, который позволили программе самораспаковываться. В результате модификации легальной программы и создана вредоносная компьютерная программа. За работу мужчина получил 2,5 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Фото с сайта Иркутского областного суда.