Ангарчанин устроил в гараже оранжерею по выращиванию конопли

Ангарчанин организовал в гараже оранжерею для выращивания конопли. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники полиции задержали двух братьев, один из которых выращивал наркотические растения, второй – продавал наркотиков.

Предварительно установлено, что 20-летний житель Ангарска занимается сбытом растительных наркотиков. Подозреваемого задержали с поличным. При проведении следственных действий по месту жительства предполагаемого наркодилера, полицейские обнаружили несколько спичечных коробков со спрессованным веществом растительного происхождения. Проведенная криминалистическая экспертиза подтвердила, что содержимым является гашиш.

Кроме того, в квартире обнаружены сухие растения. Экспертиза показала, что это конопля. По словам оперативников, марихуана принадлежит 25-летнему брату подозреваемого, проживающему в той же квартире. В гараже родственника оперативники нашли оранжерею, где он уже несколько месяцев незаконно занимался культивированием конопли гидропонным методом. Около 20 кустов растения изъято и направлено на экспертизу.

Следователями следственного отдела №3 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.