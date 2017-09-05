Ангарчанин продавал в Интернете несуществующие автомобили

Источник: Байкал Инфо
05/09/2017 - 17:07

В Иркутской области задержали 19-летнего парня, который продавал через Интернет несуществующие автомобили. Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию Иркутска обратилась местная жительница, которая рассказала, что в феврале неизвестные обманом завладели её деньгами.

Как установили оперативники, на популярном интернет-сайте иркутянка увидела объявление о продаже автомобиля «Хонда-Фит». Она связалась с продавцом, который попросил её перевести предоплату в 15 тысяч рублей. Доверчивая иркутянка выполнила просьбу афериста, после чего объявление о продаже машины было снято, а телефон лжепродавца стал недоступен.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ангарчанин. Сыщики установили, что злоумышленник размещал в Интернете объявления о продаже автомобиля по цене ниже рыночной и предлагал потенциальным клиентам произвести предоплату. После получения денег он переставал выходить на связь.

Следственным отделом № 1 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Деньги, Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал, Общество, Иркутск
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