Ангарчанин лишился денег, пытаясь устроиться на завод водителем

Двое ангарчан перечислили мошенникам почти 12 тысяч рублей. Как 23 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратился 21-летний ангарчанин, который на популярном сайте бесплатных объявлений увидел объявление о том, что на «Ангарский гипсовый завод» требуется водитель категории «В». Соискатель позвонил по указанному в объявлении телефону, ему ответили, что действительно на предприятие требуется водитель и попросили подъехать в отдел кадров, купив по дороге коробку сока и конфеты «Рафаэло». Молодой человек выполнил требование и направился на гипсовый завод.

По пути следования ему вновь позвонили и попросили положить на телефон 4 тыс. рублей. Деньги обещали вернуть при встрече. Ангарчанин через терминал перевел средства на указанный номер. Прибыв к проходной завода, пробовал перезвонить работодателю, но номера уже были отключены. Полицейские установили, что номера звонивших зарегистрированы у оператора мобильной связи в Ростовской области. Почти восемь тысяч рублей перевела незнакомцам 27-летняя ангарчанка. Через терминал она перечислила 7 тысяч 900 рублей за помощь в оформлении кредита.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фото из архива "Байкал Инфо".