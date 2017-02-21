Ангарчан приглашают принять участие в лыжной гонке на выносливость

Ангарчан приглашают принять участие в лыжных гонках «Ангарский марафон», который пройдет 25 февраля 2017 года. Как 21 февраля сообщила пресс-служба администрации АГО, соревнования пройдут в рамках «Мероприятия БАМ» на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Участникам марафона в зависимости от возраста предстоит преодолеть дистанции 5, 20, 30 и 50 километров, на старт они выйдут в 12:00.

К участию допускаются все желающие не моложе 2002 года рождения. Для регистрации необходимо сообщить информацию о себе, с обязательным указанием фамилии, имени, года рождения, места проживания, телефона и лично подтвердить ответственность за состояние своего здоровья и подготовленность к марафону или лыжной пятикилометровой гонке. Предварительные заявки на участие в соревнованиях нужно отправить на электронную почту: angarskii_lbk@mail.ru до 21 февраля. Контактный телефон: 8 (3955) 54-30-78.

Отметим, что в серии спортивных соревнований в видах спорта на выносливость «Мероприятия БАМ» самые значимые и яркие состязания региона: лыжный марафон БАМ Russialoppet, ангарский кросс-кантри триатлон, скайраннинг-марафон, вело-БАМ.

Фото с сайта АГО.