Амбициозным, ёмким и позитивным назвали послание губернатора Иркутской области эксперты

Представители властей разного уровня, общественники, руководители компаний оценили послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко Законодательному собранию 16 марта 2017 года как амбициозное, ёмкое, позитивное.

Мэр Саянска Олег Боровский заявил, что у мэров с губернатором нет противостояния, а есть единое понимание того, как должна развиваться Иркутская область. «Сразу скажу, что в этом году послание содержательное, есть серьёзные итоги 2016 года, есть такие же амбициозные задачи на 2017 год. Саянск в прошлом году получил беспрецедентную помощь. Мы вошли практически во все программы, и мы выполнили все, что хотели. Я был мэром с осени 2014 года. Бюджет был 750 млн рублей. 2016 год мы закончили с бюджетом 1 млрд 149 млн. Я уже встречался с губернатором. Мы определили цели не только на этот год, но и уже планируем работу на 2018 год, готовим проектно-сметную документацию на ряд объектов».

«Я хочу отметить слова губернатора о том, что есть обратная связь с общественными организациями. Это не только ОНФ, это вообще все социально-ориентированные общественные организации, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. - У нас в регионе много образованных, интеллектуально-грамотных людей. Они должны объединиться, создать единый ресурсный центр, систему социальной поддержки образовательных программ. Теперь стоит задача по приведению лечебных учреждений в порядок. Люди хотят не просто медицинской помощи классного специалиста, люди хотят хороших условий. Понятно, что к этому надо стремиться. И очень правильно губернатор подчеркнул, что, если мы открываем филиал диагностического центра в городе Братске, он должен работать в программе государственной гарантии, эта помощь должна быть доступна. И мне кажется, что оптимизм есть».

На акцентировании внимания на реализации конкретных инвестиционных проектов указывает руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович. «Такой посыл, безусловно, важен для будущих инвесторов региона, которые, услышав послание, могут сказать: «Да, это тот регион, где нас ждут, мы к вам идем, и здесь реализуются проекты». Второй момент, который касается бизнеса, это адресные налоговые льготы. Полагаю, что действительно, необходимо провести определенную их инвентаризацию, то есть посмотреть, какие льготы стимулируют инвестиционную деятельность, а какие нет. Эти «нерабочие» налоговые льготы отменить, а эффективные, наоборот, усилить. В послании очень значимые моменты были адресованы инвесторам», - сказала она.

Гендиректор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко заявил, что давно не слышал такого качественного отчёта от губернатора. «Что касается сельского хозяйства, то здесь очевиден существенный шаг вперёд. Но особое внимание нужно уделить социальному развитию села. Это поможет решить продовольственную программу», - сказал Г. Франтенко.

«В своём послании глава региона назвал бюджет 2017 года социально ориентированным. Это означает, что приоритет будет отдан развитию здравоохранения, образования, спорта и других сфер, от которых зависит качество жизни в регионе. Губернатор поставил серьёзные задачи. Их решение потребует тесного взаимодействия всех ветвей власти, как на региональном, так и федеральном уровне. Убеждён, что совместными усилиями мы сумеем добиться повышения уровня жизни в Иркутской области», - сказал член Совета Федерации Виталий Шуба.