Алюминий РУСАЛа теснит конкурентов в электротехнике

Алюминиевые провода планируют заменить проводами, выполненными из алюминиевых сплавов. Об этом 22 августа 2017 года сообщает «Независимая газета». Встраивание железа в кристаллическую решетку алюминия позволяет значительно снизить его текучесть. Над созданием новых сплавов для производства кабелей и электропроводки в течение нескольких лет целенаправленно работают технологи РУСАЛа. Результатом их работы стали сплавы 8030 и 8176, которые уже производятся на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах.

По своим эксплуатационным характеристикам кабели с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 8XXX серии не уступают традиционно применяемым проводам с медными жилами. При этом они имеют ряд существенных преимуществ. В частности, их стоимость до 60% ниже (в зависимости от сечения жил), они имеют на 70% меньший вес, обладают повышенной гибкостью. Кроме того, потребителям будет предложен данный вид продукции в широком диапазоне цен, включая бюджетный сегмент, при стабильно высоком качестве. Ожидается, что использование проводки из современных алюминиевых сплавов позволит снизить затраты на строительство. В государственные органы уже направлено обращение с просьбой вернуть разрешение на использование алюминиевой проводки из безопасных сплавов, запрет на которые был введен в 2003 году Министерством энергетики России.

Строительство электроэнергетического оборудования – еще одна сфера, где с каждым годом появляются новые возможности применения алюминия. Здесь он все чаще используется вместо традиционных меди, стали и других материалов. Авторами значительной части инновационных разработок также являются технологи РУСАЛа.

Одна из таких идей – создание плоского пластинчатого радиатора для систем охлаждения трансформаторов. На сегодняшний день практически все такие радиаторы изготавливаются из стали. Российские энергетики вынуждены импортировать их из зарубежных стран: Европы, Турции, Индии. Уже готовы определенные проектные решения по алюминиевым радиаторам, по итогам доработки которых будут проведены необходимые испытания. Развитие этого производства в России позволит к 2020 году заместить 80% импорта.

Сравнительно новое для России направление в сегменте энергетического оборудования для распределения электроэнергии – сухие силовые трансформаторы с «литыми» обмотками, в которых используется алюминиевая лента, изготовленная по техническим требованиям их производителей. Их отличие от трансформаторов с масляным охлаждением в том, что они не требуют обслуживания, максимально безопасны, поскольку выполнены из материалов, не поддерживающих горение, и не выделяют ядовитых газов в случае пожара. Эти устройства устойчивы к воздействию внешних факторов, возникающих при каких-либо нарушениях нормальной работы сети. А использование эпоксидной смолы в качестве межвитковой изоляции создает условия безопасной эксплуатации трансформатора в самых различных условиях: от жилых помещений или офисов до угледобывающих шахт, нефтяных платформ и атомных электростанций.

Есть большие перспективы и в расширении использования алюминиевых проводников в обмотках традиционных трансформаторов с масляным охлаждением. В 1-3 габаритной категории таких трансформаторов алюминий занял практически всю нишу – до 85% рынка. На очереди трансформаторы большей габаритности. Пока что алюминий сдерживается меньшей – по сравнению с медью – механической прочностью. Для этой цели отрабатывается технология производства алюминиевого транспонированного провода, позволяющего применять его в обмотках трансформаторов больших габаритных размеров. Кроме того, намотанный медью силовой трансформатор может быть меньше по размеру, чем его аналог с алюминиевыми обмотками. Но для промышленных предприятий это не так уж важно.