Алюминиевая ассоциация России внесла предложение по стимулированию экспорта продукции

Существующее в России налогообложение тормозит развитие экспорта алюминиевой продукции, к такому выводу пришёл председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко, комментируя в феврале 2017 года итоги прошлого года. Как сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт», по его словам, поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Но порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенно осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

«Зачастую экспортеры сталкиваются с ситуацией, когда сумма налоговых вычетов может превысить общую сумму НДС. В этом случае, им предоставлено право возмещать образующуюся разницу в заявительном порядке, но при соблюдении двух важнейших условий, а именно – право на применение заявительного порядка возмещения налога имеют налогоплательщики, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная за три календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление о применении заявительного порядка возмещения налога, составляет не менее 10 млрд рублей», - сказал Валентин Трищенко.

Однако, по его словам, из круга налогоплательщиков, которые могут воспользоваться подобным порядком, исключается большое число производителей. Поэтому эксперт предлагает снизить размер налогов с 10 до 1 млрд рублей, а период ограничить одним календарным годом.

Кроме того, вычеты НДС в отношении операций по реализации товаров, облагаемых по нулевой ставке, производятся на момент определения налоговой базы. Им, в частности, является последнее число квартала, в котором собран полный комплект документов, подтверждающих право на применение нулевой ставки. При этом компании, продающие продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, вынуждены по специальной методике рассчитать сумму «входного» НДС, приходящуюся на товары, отгруженные на экспорт. Затем на дату расчета надо восстановить «входной» НДС, принятый ранее к вычету в отношении до этого экспортированной продукции. После же подтверждения права на применение нулевой ставки, восстановленный налог вновь надо принять к вычету, заявив его в периоде подтверждения экспорта (в квартале, когда собран весь пакет подтверждающих документов в пределах 180 дней). «Это громоздкая конструкция, способная вызвать ошибку даже у самого подготовленного бухгалтера и грозящая проверкой со стороны налоговой инспекции. Вдобавок она противоречит закрепленному в Налоговом кодексе России принципу равенства», - говорит председатель ассоциации.- При применении ставки НДС в 10% или 18% таких проблем не возникает. Поэтому мы предлагаем сделать право получения налоговых вычетов в отношении алюминия, поставляемого на экспорт, аналогичным общему порядку принятия НДС к вычету, то есть при принятии приобретенных товаров на налоговый учет. Это значительно упростит работу и налогоплательщиков, и налоговиков».

А ещё экспортёры должны предоставлять в налоговые органы бумажные копии документов, подтверждающих вывоз товара за пределы России. Процесс довольно трудоёмкий и требующий использования большого количества бумаги. С учетом того, что фактический вывоз фиксирует Федеральная таможенная служба, а информация необходима другому государственному органу – Федеральной налоговой службе, Алюминиевая ассоциация полагает, что нужно организовать электронный документооборот.

«В итоге от предложенных нами мер выиграют все: и компании, отгружающие алюминий и его полуфабрикаты за границу, и контролирующие органы, и государственный бюджет. Более того, это будет стимулировать рост экспорта, обеспечивая получение валютной выручки и укрепляя финансовое состояние предприятий алюминиевой индустрии, способствуя ее развитию в качестве локомотива промышленности России».

Фото А. Луканиной