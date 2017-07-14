Аллею славы реконструируют в Усть-Илимске

Аллею славы осмотрели в Усть-Илимске депутаты Законодательного собрания Иркутской области в ходе рабочей поездки город. Как напоминает 14 июля 2017 года пресс-служба ЗС, этот элемент общественного пространства жители города выбрали для благоустройства в рамках проекта «Городская среда». «Идея реконструкции аллеи родилась у горожан ещё в преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но средств на реализацию планов в местном бюджете не было. Проект «Городская среда» предоставил такую возможность», - отметил депутат Артём Лобков.

Дизайн-проект благоустройства аллеи прошел общественное обсуждение. Идея заключается в том, что от памятника «Три звёзды», установленного в городе ещё перед 50-летием Победы в ВОВ, и до проспекта Мира будет оборудована аллея с различными общественными зонами. Уже подготовлено техническое задание для подрядной организации, в ближайшее время будет объявлен аукцион.

Как заметила вице-спикер Законодательного собрания региона Наталья Дикусарова, никогда прежде муниципальным образованиям области не выделялось столько средств на решение вопросов местного значения из федерального бюджета. Усть-Илимск в 2017 году получит 37 млн рублей. Кроме первого этапа благоустройства Аллеи славы в городе отремонтируют восемь дворов.

«Крайне важно, чтобы средства были освоены максимально эффективно и в установленные сроки, от этого зависит финансирование программы в последующие годы, - подчеркнула Наталья Дикусарова. - Тем более, если учесть, что сегодня количество поступивших заявок от жителей городов уже значительно выходит за рамки имеющихся финансовых возможностей».

Парламентарии также осмотрели территорию, благоустройство которой запланировано на 2018 год. На площади перед ДК им. И.И. Наймушина, а это центральное и излюбленное место отдыха горожан в левобережной части Усть-Илимска, в рамках государственно-частного партнёрства будет реконструирован фонтан, а прилегающую парковую зону в районе стадиона «Юбилейный» планируется благоустроить в ходе реализации проекта «Городская среда». Соответствующий дизайн-проект уже подготовлен.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.