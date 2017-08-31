Алкоголь запрещено продавать в Иркутской области 1 сентября

Источник: Байкал Инфо
31/08/2017 - 15:43

В Иркутской области 1 сентября 2017 года с 8 часов до 23 часов действует запрет на продажу алкогольной продукции в связи с проведением Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В день запрета продажи алкоголя полицейские совместно с представителями службы потребительского рынка проведут рейды по выявлению нарушений правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушителей оштрафуют.

Полиция обращается к жителям региона с просьбой позвонить по телефону доверия Иркутской области в случае фактов продажи спиртного 8 (3952) 21-68-88, а также на телефон «горячей» линии службы 8 (395-2) 34-25-48.  

Метки: Жизнь, ГУ МВД по Иркутской области, Иркутская область, Праздники
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