Акушер в Зиме осуждён за смерть женщины и новорождённого на 2,5 года

Заведующий родильным отделением в больнице Зимы Геннадий Шишкин признан виновным в совершении преступления по ст. 109 ч. 3 УК РФ – причинении смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Как сообщает 10 октября 2017 года пресс-служба городского суда, погибли женщина и новорождённый. Суд назначил Шишкину наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, он также лишён права заниматься врачебной деятельностью в это время.

По сообщению пресс-службы, Шишкин избрал неверную, неадекватную тактику родов, покинул рабочее место, оставив пациентку без врачебной помощи, а по прибытию поздно диагностировал развивающиеся у роженицы осложнения, из-за которых возникла гипоксия (недостаток кислорода) плода. В результате в 15 часов 35 минут наступила смерть новорождённого из-за тяжелой внутриутробной асфиксии в родах, связанной с разрывом матки и возникновением массивного внутрибрюшного кровотечения, а спустя 12 минут умерла женщина по причине разрыва матки, осложнившегося массивной кровопотерей и геморрагическим шоком. «Таким образом, смерть роженицы и ее ребенка состоят в прямой причинной связи с допущенными Шишкиным Г.Ф. дефектами ведения родов», - сообщается на сайте суда.

Подсудимый вину в причинении смерти по неосторожности двум людям из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей не признал. Оценил свои врачебные действия в отношении пациентки как правильные и соответствующие приказам, протоколам и методикам. Пояснил, что покидал родильное отделение в 13 часов 25 минут, так как к нему обратился другой врач, а также потому, что являлся дежурным врачом по оказанию экстренной помощи по акушерству и гинекологии, для проведения экстренной операции гинекологической пациентке, которая нуждалась в немедленной помощи. Подсудимый сообщил, что перед отъездом Шишкина роженица находилась в активной фазе родов, однако её состояние было удовлетворительным, оставил пациентку под наблюдение акушерки, которая вправе самостоятельно принимать роды. О том, что у пациентки возникли проблемы в родах, Шишкин, с его слов, узнал в 14 часов 45 минут. По приезду в родильное отделение в 15 часов пациентка уже находилась уже в состоянии клинической смерти.

Проверив доводы подсудимого и защитника, суд признал их надуманными и оценил как способ защиты от предъявленного обвинения. Суд пришёл к выводу о том, что вина подсудимого в причинении смерти роженице и новорождённому по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей подтверждена.

При назначении наказания Шишкину были учтены такие смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, положительные характеристики, наличие значительного трудового стажа, возраст, состояние здоровья. Приговор ещё не вступил в законную силу.