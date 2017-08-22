Актёр Андрей Мерзликин в роли Вампилова завершил съёмки в Иркутской области

Часть фильма «Облепиховое лето» режиссёра Виктора Алферова, который посвящён жизни и гибели великого драматурга Александра Вампилова, была в течение нескольких дней отснята в Иркутской области, в том числе – на Байкале, в Листвянке. Большую часть фильма уже сняли в Санкт-Петербурге. Об этом губернатору Сергею Левченко на встрече 22 августа 2017 года рассказал актёр Андрей Мерзликин, который играет главную роль в фильме, сообщает пресс-служба регионального правительства

Съёмки картины ведёт группа студии «Лендок». Фильм выходит при поддержке Министерства культуры России и губернатора Иркутской области. Андрей Мерзликин поблагодарил Сергея Левченко за помощь в организации съёмочного процесса. Выход картины запланирован на 2018 год.

«Мы сняли самые важные и необходимые сцены для нашего фильма, тем более когда мы говорим о такой фигуре, как великий драматург Александр Вампилов, о жизни которого мне выпала честь рассказать. Для меня это было также важно, как произойдет процесс съёмки, будут ли в фильме кадры Байкала», – сообщил Андрей Мерзликин.

23 августа съемочная группа картины организует встречу со зрителями в Доме Кино в Иркутске, где подведет итоги работы в регионе. В ближайшие дни команда отправится в поселок Кутулик – на родину Александра Вампилова, где посетит музей драматурга и проведёт творческую встречу с жителями.

Напомним, 19 августа в Иркутской области отмечалось 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. Этому событию был посвящён большой театральный вечер, в котором принял участие Андрей Мерзликин. На вечере состоялся показ некоторых эпизодов из будущего фильма.