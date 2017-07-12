Активность саранчи идёт на спад в Иркутской области

Активность саранчи, вызванная жаркой погодой, на полях Иркутской области начала снижаться. Об этом 12 июля 2017 года сообщил заместитель руководителя по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в регионе Дмитрий Полномочнов. Он рассказал, что саранча примерно через две недели начнёт отмирать.

Ранее специалисты филиала Россельхозцентра обследовали 178,4 тыс. га сельхозугодий региона, из них 157 тыс. га оказалось заселено саранчой. Средняя численность саранчи - 22,4 особи на 1 кв. м. Максимальная численность саранчи в этом году была отмечена в Боханском районе - 170 особи на 1 кв. м. Наибольшее количество саранчовых также было зафиксировано в Заларинском, Качугском, Усольском, Черемховском, Иркутском районах. Кроме саранчи полям вредят луговой мотылёк и мышевидные грызуны.

По словам ведущего агронома отдела защиты растений филиала Россельхозцентра в регионе Людмилы Строцкой, на дачных участках саранча практически отсутствует, однако огороды атакуют другие вредители. «Очагами распространяется картофельная шпанка – спутник саранчи, также на картофеле паразитируют клоп краевик и бактерии, вызывающие заболевание «чёрная ножка», - рассказала она. Агроном советует дачникам осмотреть выращиваемый картофель, аккуратно удалить повреждённые растения, а после уборки урожая обеззаразить почву, посадив рядом сидераты, к примеру, горчицу.

Специалисты Россельхозцентра обратили внимание на то, что саранча в Иркутской области есть каждое лето, но в сухую жаркую погоду её активность увеличивается. Наиболее распространены в регионе 17 видов саранчовых, в т.ч. белополосая, сибирская, крестовая кобылка и прочие.