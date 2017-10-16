Активнее проявлять себя на региональном уровне призвал власти Усть-Илимска Сергей Брилка

Не стесняться обозначать свои проблемы на региональном уровне призвал администрацию Усть-Илимска спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка во время рабочей поездки в город в начале октября 2017 года. По его словам, любые созидательные начинания, направленные на благо горожан, получат поддержку депутатского корпуса.

Спикеру ЗС рассказали о финансовых трудностях, которые есть в муниципалитете. Хотя наблюдается рост собственных доходов города, сейчас не хватает около 30 млн рублей на зарплату работникам бюджетной сферы, около 27 млн рублей – на городское хозяйство. По словам Сергея Брилки, необходимо подготовить обоснование своих нужд, потому что осенью планируется корректировка бюджета на 2017 год, муниципалитетам выделят дополнительные средства.

Много вопросов возникло у Сергея Брилки по поводу городского хозяйства, – переселения из ветхого и аварийного жилья, работы автотранспорта, готовности к отопительному сезону. Он изучил состояние объектов, которые благоустраиваются в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Сергей Брилка назвал работу городских властей в этом направлении хорошим достижением. И предложил рассмотреть возможность финансирования проектов по благоустройству в рамках и программы «Народные инициативы». Законодательное собрание намерено инициировать выделение в 2018 году на эту программу 1 млрд рублей, что в два раза больше, чем в нынешнем году. «В этом случае Усть-Илимск получит в два раза больше: сейчас почти 11 млн рублей с местным софинансированием, а может быть 22 млн», - сказал Сергей Брилка. Он также напомнил, что в 2018 году начнётся капремонт дороги Братск – Усть-Илимск, которого ждут жители двух городов.

Есть проблемы и в сфере здравоохранения Усть-Илимска, к примеру, не хватает городу и району машин скорой помощи. Сергей Брилка рассказал, что депутатский корпус будет настаивать на покупке для муниципалитетов 100 машин скорой помощи в этом году и 100 – в 2018 году, потому что 193 автомобиля в Иркутской области находятся в плохом состоянии.

Усть-Илимск ещё не перешёл на электронные билеты для льготных пассажиров общественного транспорта, потому что у частного перевозчика нет средств для приобретения специального оборудования – валидаторов. По словам Сергей Брилки, электронные билеты делают расходы бюджета Иркутской области на перевозки максимально прозрачными, поэтому надо стремиться переходить на них. Он предложил рассмотреть возможность выдачи частному перевозчику субсидии на покупку валидаторов.