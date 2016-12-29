Активнее поддерживать моногорода и производства стал Иркутский гарантийный фонд

Активнее поддерживать производственные, строительные и обрабатывающие предприятия стал Иркутский областной гарантийный фонд. Как 29 декабря 2016 года сообщила директор фонда Диляра Окладникова, ранее значительную часть поддержки получали предприятия сферы торговли. «У нас 75% поддержки было направлено на отраслевые предприятия. Как правило, деньги нужны для приобретения недостающего оборудования для производства», – сказала она.

С 2010 по 2014 годы на предприятия сферы торговли приходилось 70-80% поручительств фонда, однако последние два года акцент был сделан на поддержку приоритетных направлений бизнеса и моногородов Иркутской области, поэтому доля поддержки предприятий торговли снизилась до 52% в 2015 году и до 25% в 2016 году.

Кроме того, изменилась степень распространенности поддержки гарантийного фонда. В 2015 году основными её получателями были предприниматели из Иркутска (72%). «К нам присоединились Братск, Ангарск, Казачинско-Ленский район и другие муниципалитеты», – сказала Диляра Окладникова.

Всего за семь лет работы Иркутского областного гарантийного фонда поддержку получили 585 предпринимателей среднего и малого бизнеса. По словам Диляры Окладниковой, за фонд помог им привлечь в бизнес 5,7 млрд кредитных средств, 44% из которых (2,5 млрд рублей) составляют поручительства гарантийного фонда, т.е. это ответственность фонда перед банками-партнерами. «У нас заключены соглашения с 28 банками-партнерами и лизинговыми компаниями в Иркутской области, но активно работаем мы с 21 банком», – отметила директор фонда. В 2016 году фонд поддержал 80 предпринимателей, которым была оказана поддержка в размере 648 млн рублей, было привлечено 1,356 млрд рублей кредитных средств.

«В 2015 году, когда был пиковый момент экономической нестабильности, правительство Иркутской области дало задание принять ряд антикризисных мер. Мы снизили комиссию фонда за предоставленные поручительства, – рассказала директор фонда. – Если раньше она составляла 2,75% от суммы поручительства, то сегодня для приоритетных видов деятельности (моногорода, строительная, обрабатывающая и перерабатывающая отрасли. – Ред.) мы единоразово берем комиссию в размере 0,5% вне зависимости от срока кредита. Для торговли мы предоставляем поручительство под 1,65% ежегодно, для всех остальных (например, услуги и аренда. – Ред.) – 1,65% единоразово».

Диляра Окладникова напомнила, что Иркутский областной гарантийный фонд году был организован в Иркутской области в 2009 году для решения проблем, возникающих у малого бизнеса при доступе к кредитам. При создании в фонд из федерального и регионального бюджетов было направлено 700 млн рублей.

«Сегодня имущество, которое есть у малого бизнеса, на 80% изношено. Банки это имущество в качестве залогового обеспечения не возьмут. Все остальное, что есть у предпринимателя, зачастую находится в лизинге или имеет какие-то остатки по кредитам, то есть не может выступать объектом налогового обеспечения, – пояснила Диляра Окладникова. – А банкам нужно обеспечить возвратность выданных денег, то есть получить залоговое обеспечение. Гарантийный фонд это покрывает».

Директор фонда отметила, что если клиент по каким-то причинам не выплачивает заемные средства банкам, они могут предъявить требования гарантийному фонду. Фонд эти требования банкам выплачивает. За все время работы Иркутскому гарантийному фонду было предъявлено 38 требований: в 2012 году 6 требований, в 2013 году – 11, 2014 году – 7, в 2015 году –8, в 2016 году – 6.

«Количество требований снижается, потому что мы с прошлого года по инициативе министерства экономического развития Иркутской области ввели мониторинг клиентов. Мы ежеквартально выезжаем к клиенту и сами смотрим, что с ним происходит. Если мы видим какие-то негативные моменты, мы применяем возможные льготные инструменты для того, чтобы не произошло дефолта заемщика. То есть помогаем ему выйти из этой проблемной ситуации», – сказала директор фонда.

За все время работы гарантийный фонд выплатил 116 млн рублей по требованиям банков: в 2016 году 20 млн рублей, в 2015 году – 34 млн рублей, в 2014 году – 21 млн рублей, в 2013 году – 25 млн рублей, в 2012 году – 21 млн рублей. Средняя просрочка в Иркутской области составила 5,1%. «По статистике Центрального Банка России средний процент просрочки установлен в размере 6,8%. Мы этого пика не достигли», – заключила директор фонда.

На 2017 год планируется выдать поручительств на сумму 600 млрд рублей, с привлечением в развитие малого бизнеса Иркутской области 1,2 млрд рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".