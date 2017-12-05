Активисты ОНФ проверили безопасность школьных маршрутов в Урике

Активисты Общероссийского народного фронта проверили, как в селе Урик в Иркутском районе реализуются предложения общественников по обеспечению безопасности школьных автобусных маршрутов. Как сообщает 5 декабря 2017 года пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, участники рейда осмотрели территорию местной средней школы, где планировалось организовать разворотную площадку. Более приемлемым и безопасным комиссия сочла вариант организации сквозного движения через территорию Уриковской средней школы с организацией посадки детей в автобус и высадки из него.

Руководитель школы в Урике рассказала, что многие ученики стремятся попасть домой после уроков пораньше и несмотря на график перевозок выходят на улицу, по которой движется плотный транспортный поток большегрузов, лесовозов и других автомобилей. Проблема актуальна для Уриковской школы, где автобусы перевозят 900 детей.

Особое внимание общественники обратили на обустройство разворотной площадки для школьного автобуса в конце улицы, которая разделяет Уриковское и Хомутовское муниципальные образования. Как ранее рассказал эксперту ОНФ Илье Яковенко глава Уриковского муниципалитета Андрей Побережный, администрации соседних сел решили выделить под разворотную площадку участок, часть которого располагалась за границами Урика. Предполагалось полностью завершить обустройство разворотной площадки в 2019 году, однако Илья Яковенко предложил ускорить работу над проектом и сдать объект в эксплуатацию уже в 2018 году. По его мнению, это нужно сделать в интересах детей, ведь маршрут школьного автобуса продлится сразу на 2 км и позволит обеспечивать перевозку учеников до школы с дальней окраины села.

Кроме того, Илья Яковенко заострил внимание участников рейда на тех остановках школьного автобуса, где дети выходят на узкую обочину дороги и попадают в придорожные канавы. Участники рейда заемтили, что для повышения эффективности и оперативности в решении вопросов в выездах должны принимать участие представители областной дирекции автодорог и дорожной службы региона.

«На общественном контроле экспертов ОНФ также остаются вопросы по строительству пешеходного моста через реку Куда для доставки учеников из села Батхай в школу; по доставке школьников, проживающих на территории садового некоммерческого товарищества по Плишкинскому тракту в школу №66 Иркутска, а также по другим вопросам по маршрутам следования школьных автобусов в регионе», – резюмировал Илья Яковенко.

Рейд прошёл в рамках подготовки к «Форуму Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится в Москве 18-19 декабря. В рейде участвовали активисты ОНФ, представители администрации села Урик, школы, ГИБДД, управления образования Иркутского района.

«Безопасность школьников – это одна из наиболее важных тем, которая постоянно находится в повестке регионального отделения ОНФ. В этом направлении мы работаем уже не первый год, есть позитивные изменения, - рассказал Илья Яковенко. - Нам хотелось бы комплексного подхода, скоординированного между ведомствами, поэтому предложение по обеспечению комплексного подхода к безопасности школьных маршрутов и межведомственного взаимодействия вошло в перечень общественных предложений, переданных губернатору Иркутской области на региональной конференции ОНФ». По словам общественника, тема обеспечения безопасности школьных автобусных маршрутов находится в центре внимания активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Фото пресс-службы Иркутского регионального отделения Общероссийского народного фронта.