Акробаты Иркутской области завоевали 56 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Спортсмены Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке, завоевав 56 медалей. Как сообщает 14 февраля 2017 года пресс-служба министерства спорта региона, соревнования прошли в Новосибирске и собрали более 150 спортсменов из пяти регионов Сибири. Иркутскую область представили спортсмены из Иркутска, Братска и Ангарска. В активе сборной региона 24 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых наград.

Больше всех медалей в копилку сборной Иркутской области принесла Анастасия Кравцова. В личном зачёте она завоевала две золотые медали в прыжках на батуте и акробатической дорожке и серебряную награду – на двойном минитрампе. В команде у Анастасии два золота в прыжках на батуте и двойном минитрампе и серебро – на акробатической дорожке. Антон Шорников стал обладателем четырёх медалей: первое и второе место в командных соревнованиях в прыжках на двойном минитрампе и батуте соответственно, в личном зачёте – третье место в прыжках на батуте и второе место на двойном минитрампе. Оба спортсмена являются воспитанниками дворца спорта «Юность» в Иркутске.

Братчанка Дарья Неспанова завоевала две золотые медали по прыжкам на батуте и двойном минитрампе в личном зачёте и ещё две золотые награды в этих же дисциплинах в командном. Ещё один братский спортсмен Лев Димитров завоевал серебро (прыжки на батуте) и бронзу (двойной минитрамп) в личном зачёте и золото (двойной минитрамп) и серебро (прыжки на батуте) в командном.

Следующий старт для акробатов Иркутской области состоится в марте. Они отправятся на I этап Кубка России в Иваново.

Фото пресс-службы министерства спорта Иркутской области.