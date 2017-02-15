Акробаты Иркутской области завоевали 56 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Источник: Байкал Инфо
15/02/2017 - 11:20

Спортсмены Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке, завоевав 56 медалей. Как сообщает 14 февраля 2017 года пресс-служба министерства спорта региона, соревнования прошли в Новосибирске и собрали более 150 спортсменов из пяти регионов Сибири. Иркутскую область представили спортсмены из Иркутска, Братска и Ангарска. В активе сборной региона 24 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых наград. 

Больше всех медалей в копилку сборной Иркутской области принесла Анастасия Кравцова. В личном зачёте она завоевала две золотые медали в прыжках на батуте и акробатической дорожке и серебряную награду – на двойном минитрампе. В команде у Анастасии два золота в прыжках на батуте и двойном минитрампе и серебро – на акробатической дорожке. Антон Шорников стал обладателем четырёх медалей: первое и второе место в командных соревнованиях в прыжках на двойном минитрампе и батуте соответственно, в личном зачёте – третье место в прыжках на батуте и второе место на двойном минитрампе. Оба спортсмена являются воспитанниками дворца спорта «Юность» в Иркутске.

Братчанка Дарья Неспанова завоевала две золотые медали по прыжкам на батуте и двойном минитрампе в личном зачёте и ещё две золотые награды в этих же дисциплинах в командном. Ещё один братский спортсмен Лев Димитров завоевал серебро (прыжки на батуте) и бронзу (двойной минитрамп) в личном зачёте и золото (двойной минитрамп) и серебро (прыжки на батуте) в командном.

Следующий старт для акробатов Иркутской области состоится в марте. Они отправятся на I этап Кубка России в Иваново. 

Фото пресс-службы министерства спорта Иркутской области.

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Победы, Соревнования, Спорт, Сибирь
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