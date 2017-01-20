Акробаты Иркутской области на турнире в Казахстане завоевали 10 медалей

Акробаты Иркутской области завоевали 10 медалей на международном турнире по спортивной акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ямпольского. Как сообщает 20 января 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соревнования прошли в Петропавловске (Казахстан) с 13 по 17 января. Участие в них приняли более 150 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Воспитанники дворца спорта «Юность» из Иркутска завоевали шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. В личном зачёте среди спортсменов 10 лет и младше первые места у Богдана Струцинского и Раисы Будуновой, бронзовую медаль выиграла Полина Смыковская. Среди участников 11-12 лет среди девушек победителем стала Мария Марченко. Полина Шишкина заняла второе место в возрастной категории 13-14 лет.

В командном зачёте среди девушек сборная команда России, состоящая из трёх иркутских спортсменок (Полина Шишкина, Мария Марченко, Раиса Будунова), завоевала золотые медали. Команда юношей в составе двух иркутских акробатов Дмитрия Андреева и Богдана Струцинского и одного омского спортсмена заняла второе место.

Уже 4 февраля иркутские акробаты отправятся на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, который пройдёт в Новосибирске.

Фото с сайта.