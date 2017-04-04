Акция «Праздник белого цветка» в помощь центру абилитации проходит в Иркутске

Акцию «Праздник белого цветка», в ходе которого соберут средства на ремонт помещения для центра абилитации «Открытый мир» по проекту «Особые дети рядом», проводит с 3 по 26 апреля благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов». Любой человек, покупая белые цветы в десяти цветочных салонах и магазинов Иркутска, жертвует часть средств на эту цель. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

«Мы надеемся, что через такой красивый символ, как покупка белого цветка, больше горожан присоединятся к особой теме, к помощи детям с диагнозами синдром Дауна, аутизмом, ДЦП и другими видами ментальной инвалидности. Таким детям нужны несколько иные условия для развития, и работа центра абилитации станет поддержкой для семей с особыми детьми. «Праздник белого цветка» фонд проводит во второй раз. Радует, что в этом году увеличилось количество магазинов, пожелавших стать партнерами акции», - говорит руководитель фонда Марина Кондрашова.

«Особый мир» - это центр, основанный в январе 2015 года для детей и взрослых, имеющих нарушения интеллектуального и психического развития, а так же сочетанных с ними нарушений. Проект создания центра абилитации, который будет оказывать консультативные психологические, методологические, юридические услуги родителям детей с ограниченными возможностями, был поддержан министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Для центра, который готовится войти в перечень поставщиков социальных услуг, в 2016 году было предоставлено помещение. Сейчас его необходимо отремонтировать и оснастить.

Фонд «Наследие иркутских меценатов» собирает средства для центра абилитации, проводя различные акции. К примеру, в нескольких кофейнях Иркутска можно выпить кофе, часть средств от покупки будет перечислено на реализацию проекта. В марте был запущен проект «Добрый квест», во время которого иркутянам рассказывают, как можно стать благотворителями. Планируется, что следующий квест будет посвящен как раз «Празднику белого цветка».

Перечень партнеров акции: «Белль Флер» (Ленина, 54/1), «Cvetochnaya lavka» (Верхняя Набережная, 145/1), «Бамбук» (ул. Рабочая, 1), «KARBAN: мастерская и школа флористики и декора» (Гоголя,35), «Городские цветы» (Карла Маркса, 34), «Незабудка» (Дальневосточная, 106), «Стильный букет» (Красноярская, 57), «Мир цветов» (Мухиной, 1, Шевцова, 16Б), «The Moon» (Цесовская Набережная, 12), «Квартира №7» (ул. Карла Маркса, 21).