Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
10/02/2017 - 16:30

Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт Иркутской области. Об этом сообщил министр по молодежной политике Приангарья  Александр Попов. «Бессмертный афганский полк» примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Торжественная мемориальная церемония состоится 15 февраля 2017 года в 12.00 на площади Декабристов возле мемориала иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. В митинге примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, военно-патриотические клубы.

В отдельном строю будут стоять учащиеся иркутского кадетского корпуса, которые в течение всего митинга будут держать фотографии уроженцев Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.

Справка. Более 1500 человек из Иркутской области принимали участие в военных действиях в Афганистане. 31 человек погиб, 1 пропал без вести. Более 300 наших земляков имеют боевые награды

Метки: Общество, Акция, Иркутская область, Министерство по молодежной политике Иркутской области, Попов Александр, Память
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