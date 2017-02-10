Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт в Иркутской области

Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт Иркутской области. Об этом сообщил министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов. «Бессмертный афганский полк» примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Торжественная мемориальная церемония состоится 15 февраля 2017 года в 12.00 на площади Декабристов возле мемориала иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. В митинге примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, военно-патриотические клубы.

В отдельном строю будут стоять учащиеся иркутского кадетского корпуса, которые в течение всего митинга будут держать фотографии уроженцев Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.

Справка. Более 1500 человек из Иркутской области принимали участие в военных действиях в Афганистане. 31 человек погиб, 1 пропал без вести. Более 300 наших земляков имеют боевые награды.