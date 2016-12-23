Агропромышленный кластер создан в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 11:20

Агропромышленный кластер создан в Иркутской области. Об этом 23 декабря 2016 года сообщает пресс-служба правительства региона. В агропромышленный кластер вошли производители молочной, мясной продукции из  Иркутска, Ангарска, Хомутово и других муниципалитетов.

Соглашение о создании агропромышленного кластера подписано между региональными министерствами экономического развития и сельского хозяйства, фондом «Центр поддержки предпринимательства», Иркутским государственным университетом им. А.А. Ежевского и агропромышленными предприятиями области.

«Стратегическая цель создания кластера - повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению, - сказал заместитель председателя правительства Иркутской области – министр экономического развития Антон Логашов. – Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, что является одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года».

Основная задача кластера - координация взаимодействия его участников, направленного на повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Иркутской области, снижение издержек за счёт объединения усилий по реализации продукции и развитие возможностей для экспорта.

При определении якорного крупного сельхозпредприятия, участники агропромышленного кластера смогут наладить постоянное сотрудничество по сбыту продукции и снабжению средствами производства, а также развивать региональные бренды и повышать квалификацию кадров.

Справка. Агропромышленный кластер - добровольное и неформальное объединение организаций сельскохозяйственной отрасли, географически сосредоточенных в одном регионе, с целью производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды. 

Фото с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Экономика, Иркутская область, Логашов Антон, Правительство Иркутской области, Сельское хозяйство
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