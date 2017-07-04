Аграрии Иркутской области надеются, что дождь поможет им бороться с саранчой

С саранчой, одной из причин распространения которой явилась засушливая погода, борются в Боханском, Нукутском и Качугском районах. На территории последнего 29 июня 2017 года даже ввели режим чрезвычайной ситуации в связи уничтожением саранчой посевов сельскохозяйственных культур. Как рассказал «Байкал Инфо» начальник единой дежурной диспетчерской службы Качугского района Сергей Кешиков, в территории эти насекомые полностью уничтожили посевы в трёх поселениях. Он уточнил, что на 4 июля в районе уже около суток идёт дождь. В администрации надеются, что он поспособствует снижению активности саранчи и планируют уже сегодня снять режим ЧС.

«В нашем районе саранча появилась из-за очень засушливого июня. Осадки были только в первой декаде лета. Около 20 дней держалась температура 25-35 градусов», – пояснил Сергей Кешиков. По его словам, в Качугском районе закупают инсектициды, ежедневно делают выезды и травят саранчовых, предварительно информируя население перед распылением химикатов. На полях также планируют сделать вспашку и боронование, чтобы не допустить повторного нашествия вредителей.

В Боханском районе к началу июля от саранчи спецсредствами опрыскали 2635 га. По сравнению с 2016 годом саранчовые появились здесь на две недели раньше – уже 16 мая. По словам начальника отдела сельского хозяйства администрации Боханского района Александра Александрова, ситуация с ее распространением из-за жаркой погоды была сложнее в Шаралдайском, Укырском и Хохорском поселениях, чем в остальных. «В нашем районе до стабильной ситуации далеко, – говорит он. – Саранча «надела панцирь» – нарос хитин, значит, ливень её уже не убьёт. Химические вещества тоже рассчитаны на маленьких особей. Поэтому ждём, что к 15 июля она начнёт отмирать, потому, что свою детородную функцию уже выполнит и наестся. К тому же ожидается дождь». Александр Александров также рассказал, что на тех землях, где весной всё перепахивают, ситуация более благополучная, например, в Тарасинском и Каменском поселениях.

Традиционным способом борются с саранчой в Нукутском районе – травят инсектицидами. Начальник отдела сельского хозяйства Нукутского района Александр Геленкенов предлагает ещё один способ борьбы. По его словам, контролируемый пал мог бы стать одним из эффективных методов борьбы с саранчовыми. «На протяжении 6 – 7 лет мы боремся с лесными пожарами контролируемым палом. Раньше сельхозпром сжигал таким образом прошлогоднюю солому и траву, одновременно с этим уничтожались вредители», – пояснил начальник отдела сельского хозяйства Нукутского района. В его планах обратить внимание руководства на этот способ при борьбе с саранчой в следующем году. Всего в Нукутском районе на 1 кв.м приходится около 60 – 80 особей саранчи, причиной её распространения также является засуха. «Это одна из особенностей нашего района. В то время, когда в некоторых районах области идут дожди, в нашем их нет, – рассказал 4 июля Александр Геленкенов. – Сейчас, можно сказать, что идёт первый хороший дождь. Будем ждать, ведь саранча не любит холодный затяжной дождь».