Аграриев Иркутской области поддержат, выделив в апреле более 1 млрд рублей

Источник: Байкал Инфо
05/04/2017 - 17:27

Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области планируют выплатить 1 млрд 55 млн рублей государственной поддержке в апреле 2017 года. Как 5 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова, 376 млн рублей выделят из федерального бюджета и 679 млн рублей – из областного. Субсидии потратят на 18 направлений поддержки. В том числе на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

«Сегодня перед нами стоит задача своевременно довести средства государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. С начала года уже выплачено 117,6 млн рублей. Выделенные средства помогут аграриям эффективно провести посевную кампанию», – подчеркнул Илья Сумароков.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Деньги, Иркутская область, Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Правительство Иркутской области, Сумароков Илья, Сельское хозяйство
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