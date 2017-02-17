Агентство инвестиционного развития Иркутской области открыло представительство в Монголии

Представительство автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в открылось в Улан-Баторе Монголии. Как сообщает 16 февраля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, присутствовавший на церемонии открытия губернатор Сергей Левченко сказал, что представительство агентства открыто в Монголии для активизации торгово-экономических отношений Иркутской области с этой страной. Губернатор выразил надежду на то, что данная структура будет способствовать привлечению инвесторов для реализации проектов на территории области и Монголии, формированию благоприятного имиджа региона, установлению прямых контактов между предприятиями и организациями двух стран.

«Выгодное геополитическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая научная и инновационная инфраструктура, а также мощный образовательный потенциал делают наш регион привлекательным для российских и иностранных инвесторов», – сказал Сергей Левченко.

Губернатор сообщил, что Приангарье задачу сотрудничества не только за счёт экспортных поставок в Монголию, но и за счёт инвестиционного сотрудничества. Область готова обсуждать совместные проекты в направлении максимального использования потенциала региона и развития всех видов инфраструктуры, реализацию энергопроектов, развитие двухстороннего содействия в области агропромышленного комплекса, производства машин и оборудования, лесоперерабатывающей отрасли. Предлагается расширение торгово-экономического сотрудничества, участие сторон в совместных имиджевых, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-форумах, инвестиционных проектах, взаимодействие в реализации международных трансграничных туристических продуктов «Великий чайный путь», «Байкал-Хубсгул».

«Наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, включающих, в первую очередь, озеро Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе. Отмена визового режима между нашими странами способствовала увеличению потока туристов. Кроме того, расширяются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта», – продолжил Сергей Левченко.

Губернатор заверил, что Иркутская область готова рассмотреть предложения коллег к сотрудничеству во всех сферах экономической, торговой, культурной и научной деятельности.

Фото с сайта правительства Иркутской области, видео со страницы Ирины Алашкевич в социальной сети Facebook.